В Самарской области в ближайший час ожидаются грозы и шквалистый ветер

В регионе усилится ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили жителей о резком изменении погоды. В регионе пройдут грозы и усилится ветер 7 июля 2022 года.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами ожидаются грозы, порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Такая погода сохранится в первой половине ночи.

Специалисты ГУ МЧС России по региону рекомендуют ограничить выход из дома. Если ветер застал на улице, то лучше спрятаться в подземных переходах или подъездах. Не стоит укрываться от непогоды рядом с остановками общественного транспорта и рекламными щитами.