В Самарской области 17-ти и 18-летние девушки окажутся в колонии за сбыт наркотиков

Девушек приговорили к уголовному сроку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области две молодые девушки окажутся за решеткой. Подсудимые обвиняются в сбыте наркотических средств.

По информации прокуратуры Самарской области, в Чапаевске две девушки хотели получить быстрые деньги. Через интернет они купили наркотики и решили сделать бизнес на «тайниках-закладках». Увы, надолго их запала не хватило – девушек поймали сотрудники полиции.

Правоохранители обнаружили у 17-ти и 18-летних девушек 41 грамм незаконных веществ. Подсудимых признали виновными. Совершеннолетней сбытчице грозит 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ее сообщницу приговорили к 3 годам воспитательной колонии.