В Самаре водитель иномарки сбил 23-летнюю девушку

Водитель сбил девушку при повороте. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ленинском районе Самары водитель иномарки сбил 23-летнюю девушку. Ее госпитализировали.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, утром, 6 июля 2022 года, в 10:20 молодой водитель автомобиля «Datsun on-DO» ехал по улице Вилоновской. 22-летний автолюбитель при повороте направо сбил 23-летнюю девушку. Отмечают, что пострадавшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

После столкновения девушку госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.