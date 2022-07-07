В Самарской области планируют доработать действующие меры поддержки экономики

Губернатор предложил поддержать региональный бизнес

Губернатор Самарской области предложил доработать действующие меры поддержки экономики. Во время совещания обсудили актуальные задачи.

Отмечают, что губернатор принял участие в заседании совета Приволжского федерального округа, которое прошло в Ижевске. В регионе планируют оказать поддержку людям и бизнесу в период санкционного давления. Особое внимание могут уделить состоянию рынка труда, чтобы сохранить доступность социальных услуг. Также в планах проводить мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства.

На данный момент колоссальную поддержку получают системообразующие предприятия, сельхозпроизводители, предприниматели и представители ИТ-сферы. Власти планируют снизить ставку для инвестиционных кредитов на уровень 5-6%. Губернатор предложил увеличить сроки льготного кредитования до трех лет.