В Самарской области после серьезной аварии 49-летнюю женщину госпитализировали

Женщина попала в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Похвистнево Самарской области опытный водитель сбил женщину. Она переходила дорогу на разрешенном участке.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 48-летний водитель автомобиля «CHERY TIGO» днем, 6 июля 2022 года, ехал по улице Куйбышева в сторону улицы Лермонтова. Мужчина сбил 49-летнюю женщину-пешехода на «зебре».

Отмечают, что пострадавшая передвигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. Из-за столкновения женщину увезла бригада скорой помощи. Ее госпитализировали в медучреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.