В Самарской области инспекторы помогли потушить пылающую машину

Инспекторы помогли потушить автомобиль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции помогли потушить горевший автомобиль. Инспекторы зафиксировали происшествие во время патрулирования дорог.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, госавтоинспекторы работали на улице Мира и заметили на обочине автомобиль, из-под капота которого шел дым. Владелец машины рассказал, что не может самостоятельно потушить возгорание.

Сотрудники дорожной полиции сразу же начали тушить огонь. Совместными усилиями им удалось ликвидировать возгорание. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки машины.