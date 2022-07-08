В Самаре в июле 2022 года начали асфальтировать улицу Авроры

Дорожное покрытие уже появилось на одной полосе движения Фото: скриншот с видео

В Самаре продолжается ремонт улицы Авроры, стартовавший в прошлом месяце. Дорогу приведут в порядок на участке от улицы Аэродромной до Промышленности. Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, что происходит на площадке в настоящий момент.

Рабочие приступили к следующему этапу работ - укладке асфальта. Асфальтировать дорогу начали от Южного моста. На кадрах видно, что на одной из полос уже появилось новое дорожное покрытие. Вторая пока ждет своей очереди.

Напомним, улицу Авроры ремонтируют в связи с многочисленными жалобами горожан. Самарцы отмечали, что на дороге появилась колея, были замечены и другие дефекты. Ремонт участка будет выполнен по всей ширине «большими картами». Завершить работы должны в ближайшее время.

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