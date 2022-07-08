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Общество8 июля 2022 4:46

В Самаре в июле 2022 года начали асфальтировать улицу Авроры

Работы ведутся на участке от Южного моста
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Дорожное покрытие уже появилось на одной полосе движения

Дорожное покрытие уже появилось на одной полосе движения

Фото: скриншот с видео

В Самаре продолжается ремонт улицы Авроры, стартовавший в прошлом месяце. Дорогу приведут в порядок на участке от улицы Аэродромной до Промышленности. Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, что происходит на площадке в настоящий момент.

Рабочие приступили к следующему этапу работ - укладке асфальта. Асфальтировать дорогу начали от Южного моста. На кадрах видно, что на одной из полос уже появилось новое дорожное покрытие. Вторая пока ждет своей очереди.

Напомним, улицу Авроры ремонтируют в связи с многочисленными жалобами горожан. Самарцы отмечали, что на дороге появилась колея, были замечены и другие дефекты. Ремонт участка будет выполнен по всей ширине «большими картами». Завершить работы должны в ближайшее время.

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