«Стажер полиции» оставил пенсионера без 112 тысяч рублей в Самарской области

Полицейские оперативно задержали мошенника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники продолжают атаковать жителей Самарской области. На этот раз на их уловку попался 79-летний мужчина из Тольятти. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Неизвестный позвонил пенсионеру на домашний телефон. Он назвался полицейским и сообщил, что дочь пострадавшего попала в ДТП. При этом отметил, что авария произошла по ее вине, поэтому ей нужны деньги. Сумму назвал немалую - 800 тысяч рублей. Сбережения пенсионер должен был передать стажеру, который приедет к нему домой. Мужчина разволновался и отдал все, что у него было - 112 тысяч рублей. Только после этого пенсионер созвонился с дочерью и узнал, что в аварию она не попадала.

Правоохранители вышли на забравшего деньги «стажера». При себе у него была крупная сумма. 35-летний мужчина признался, что работает курьером, его обязанность - забирать деньги у людей. О незаконности данного способа заработка он прекрасно знал.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 159 «Мошенничество». Расследование продолжается.