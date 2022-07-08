Самарцы намерены снизить расходы на отпуск в 2022 году

Многие уверены, что смогут отдохнуть менее, чем за 30 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области признались, что для них отпуск в этом году будет более бюджетным, чем обычно. 69% самарцев постараются снизить свои расходы - об этом они сообщили в ходе исследования сервиса Зарплата.ру.

По словам респондентов, они намерены экономить на аренде жилья, покупке билетов, развлечениях и шоппинге. Еще 6% опрошенных готовы отказаться от сувениров и экскурсий, а 8% планируют экономить абсолютно на всем.

Большинство жителей губернии намерены отдохнуть за 30-50 тысяч рублей. К такому выводу пришли 25% респондентов. 19% самарцев уверены, что смогут потратить на отпуск менее 30 тысяч рублей. А другие опрошенные убеждены, что таких низких сумм недостаточно - они отложили на отдых от 70 до 150 тысяч рублей и выше.