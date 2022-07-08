Две легковушки столкнулись у Центрального автовокзала в Самаре

Авария случилась прямо посреди магистрали

Пятничное утро 8 июля 2022 года в областной столице началось с аварии. На Московском шоссе столкнулись два автомобиля. Подробности происшествия сообщили очевидцы. Они также поделились видеозаписью с места событий.

ДТП произошло в районе Центрального автовокзала. На кадрах видно, что оба транспортных средства сильно пострадали - у машин замят капот, на дороге валяется множество деталей авто. Авария произошла прямо посреди Московского шоссе, что затруднило движение для проезжающих мимо водителей.

Что послужило причиной для столкновения автомобилей неизвестно. В обстоятельствах ДТП будут разбираться правоохранители.