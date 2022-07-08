Появились подробности в деле о нападении на девушку в Самарской области

Полицейские задержали подозреваемого через несколько минут после ЧП

История с кошмарным нападением и счастливой развязкой, произошедшая в Жигулевске летом 2022 года, получила продолжение. ЧП произошло поздно вечером 20 июня на улице Морквашинской. Там неизвестный напал на девушку и затащил ее в кусты. Пострадавшую успели спасти подростки. Они сообщили о происшествии правоохранителям.

- Ребята ехали вдоль улицы на велосипедах и увидели, как неизвестный мужчина толкнул девушку, отчего она упала. Ребята стали кричать и привлекать внимание жителей из соседних домов. Злоумышленник испугался и скрылся в ближайших дворах. Юноши описали внешность, одежду напавшего на девушку и указали направление, в котором он скрылся, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские быстро вышли на подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Тольятти. Он уже был судим за убийство. Выяснилось, что ранее он напал на другую жительницу Жигулевска. Негодяй избил 23-летнюю девушку тем же вечером.

- Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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