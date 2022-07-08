СВГК успешно продолжает подготовку к новому отопительному сезону

Ведутся работы по замене ввода газопровода низкого давления в многоквартирный дом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Крупнейшее эксплуатационное подразделение СВГК – межрайгаз Самара вышло на пик ежегодной комплексной подготовки объектов газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

Из 100 километров запланированных к окраске газопроводов выполнено 36 километров. Проведено приборное обследование 193 (из 247) километров стальных подземных газопроводов. Производится диагностика и экспертиза подземных газопроводов (99 километров), а также замена и перекладка отдельных участков по результатам диагностики.

Кроме того, ведется работа по замене люков и ремонту газовых колодцев, а также окраска оборудования на газорегуляторных пунктах.

К окончанию ремонтного сезона капитальный и текущий ремонт будут произведены на 15 станциях, обеспечивающих электрохимзащиту газопроводов.

Исполнение всех мероприятий позволяет свести к минимуму риски возникновения технологических нарушений и отказов, а также обеспечить надежное и бесперебойное газоснабжение всех категорий потребителей в сезон максимальных нагрузок на газораспределительную систему, сообщает пресс-служба СВГК.