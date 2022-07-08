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Происшествия8 июля 2022 7:19

«Шкода» влетела в карету скорой помощи на трассе в Самарской области

ДТП произошло 7 июля под Самарой
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Машины столкнулись на светофоре

Машины столкнулись на светофоре

В четверг, 7 июля, в Самарской области произошла авария с участием машины скорой помощи. Подробности происшествия сообщили очевидцы.

Все случилось вечером на трассе около поселка Воскресенка. На светофоре столкнулись машина скорой помощи и иномарка. Очевидцы утверждают, что водитель «Шкоды» не проступил медработников, пишет НСК63.

На месте происшествия работала другая машина «скорой». Обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.

Напомним, еще одно ДТП произошло утром 8 июля. На этот раз - в областной столице. На Московском шоссе столкнулись легковые автомобили.