«Шкода» влетела в карету скорой помощи на трассе в Самарской области

Машины столкнулись на светофоре
В четверг, 7 июля, в Самарской области произошла авария с участием машины скорой помощи. Подробности происшествия сообщили очевидцы.
Все случилось вечером на трассе около поселка Воскресенка. На светофоре столкнулись машина скорой помощи и иномарка. Очевидцы утверждают, что водитель «Шкоды» не проступил медработников, пишет НСК63.
На месте происшествия работала другая машина «скорой». Обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.
Напомним, еще одно ДТП произошло утром 8 июля. На этот раз - в областной столице. На Московском шоссе столкнулись легковые автомобили.