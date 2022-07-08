Девять человек избили адвоката после ссоры с полицейскими в Самарской области

В настоящий момент мужчина пытается добиться справедливости в ФСБ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский адвокат пытается восстановить справедливость после вопиющего случая, произошедшего два года назад. Тогда мужчину избили девять человек - напали прямо около дома. Этому событию предшествовала конфликтная ситуация, возникшая между пострадавшим и его братом, сообщает ВолгаНьюс.

Адвокат Сергей Е. вместе с женой и четырьмя детьми живет в трехкомнатной квартире, которую делит с отцом и братом. Последний работает в правоохранительных органах. Совместное проживание давалось братьям с трудом - постоянные ссоры, упреки. А в июне 2020 года семейный конфликт перерос в ЧП - на Сергея напали прямо около дома.

По словам пострадавшего, поздно вечером его встретили девять человек. Большинство - кавказской национальности. В числе группы был и брат Сергея. Они принесли с собой оружие и начали угрожать адвокату расправой. Угрозы сыпались не только в адрес мужчины, но и его семьи. Сергей утверждает, что они начали его бить и швырять из стороны в сторону, попутно приказывая съехать из квартиры и отказаться от своей доли в пользу брата. От дальнейшего избиения мужчину спасли заметившие потасовку соседи.

Пострадавший сообщает, что пытался добиться справедливости на местном уровне, но сделать этого ему не удалось. Тогда он сообщил о происшествии в ФСБ. Отмечается, что по его заявлению проводится проверка.