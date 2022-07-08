В Самаре подвели итоги фотоконкурса «Пока все дома»

Победители получили в подарок от партии «Единая Россия» брендированные рюкзаки для семейных прогулок и подарочные карты в магазин цифровой техники.

С 15 мая по 1 июля 2022 года в Самарской области прошел фотоконкурс «Пока все дома». Принять в нем участие могли все жители губернии. Конкурс был приурочен к Дню любви, семьи и верности. Его инициаторами и организаторами выступили председатель комитета по здравоохранению, демографии, социальной политике в Самарской губернской думе Марина Сидухина и депутат Самарской губернской думы Олег Гладунов. Жюри фотоконкурса стали члены общественного совета партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области, а также благотворительный фонд «Радость».

— Все участники конкурса являются победителями и достойны большого уважения. Хочу поздравить вас с победой и c Днем семьи, любви и верности, а также пожелать любви, верности и семейного тепла, — отметил депутат Самарской Губернской думы Олег Гладунов

Организаторы получили более 200 писем от 77 участников с семейными фотографиями. Победители получили в подарок от «Единой России» брендированные рюкзаки для и подарочные карты для покупок в магазине цифровой техники. Гран-при получила Лидия Гаврилова из села Купино Безенчукского района за фотоработу «Семейное счастье». Лучшие работы фотоконкурса опубликованы на официальном сайте Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».