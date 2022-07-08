В Самаре проведут проверку по факту гибели рабочего после падения в нефтяной резервуар

В обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники следственного комитета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело о гибели мужчины после падения в нефтяной резервуар получило продолжение. К разбирательствам подключились следователи - об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

- Сотрудники Куйбышевского межрайонного следственного отдела регионального СУ проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины 1963 года в результате падения в резервуар при выполнении работ, - рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Трагедия произошла вечером 7 июля в Куйбышевском районе. 59-летний мужчина работал на улице Эльтонской и упал на дно емкости для хранения нефтепродуктов. В результате ЧП рабочий скончался.