Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июля 2022 8:07

В Самаре проведут проверку по факту гибели рабочего после падения в нефтяной резервуар

Трагедия произошла вечером 7 июля в Куйбышевском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники следственного комитета

В обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники следственного комитета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело о гибели мужчины после падения в нефтяной резервуар получило продолжение. К разбирательствам подключились следователи - об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

- Сотрудники Куйбышевского межрайонного следственного отдела регионального СУ проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины 1963 года в результате падения в резервуар при выполнении работ, - рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Трагедия произошла вечером 7 июля в Куйбышевском районе. 59-летний мужчина работал на улице Эльтонской и упал на дно емкости для хранения нефтепродуктов. В результате ЧП рабочий скончался.