Самарцев приглашают на просмотр короткометражных фильмов на ул. Ленинградской

Мероприятие начнется в 19:30 11 июля 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 11 июля, в Самаре состоится фестиваль уличного кино. Мероприятие придет в город впервые, но с большим размахом. Зрителям обещают насыщенный вечер и программу «Лучшего кино прошлых лет». Информацию сообщает кинотеатр «Художественный».

В список попали такие короткометражные фильмы, как «Подводник» (2019), «Большая восьмёрка» (2020), «Интервью» (2018), «Варя» (2020), «Солнечный ветер» (2011), «Каждый 88» (2015). Помимо кинопросмотра зрителей ждут выступления коллектива барабанщиков «Сабатаж» и мимов. Все желающие смогут принять участие в тематической фотосессии. А настоящей вишенкой на торте станет розыгрыш «Карты друга» кинотеатра «Художественный».

Мероприятие состоится 11 июля в 19.30. Место проведения - ул. Ленинградская в районе пересечения с ул. Куйбышева.