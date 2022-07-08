Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июля 2022 9:40

Появились кадры момента аварии, во время которой легковушка влетела в забор в Самаре

Автомобили столкнулись на перекрестке, после чего один из них врезался в ограждение
Источник:kp.ru
ДТП произошло на пересечении улиц Потапова и Кольцевой

ДТП произошло на пересечении улиц Потапова и Кольцевой

Фото: Скриншот с видео

В четверг, 7 июля, в Самаре произошло ДТП в результате которого пострадал забор жилого дома. Информацию о произошедшем сообщали очевидцы. А 8 июля появилось видео момента аварии.

ДТП случилось в 15:40 на перекрестке улиц Потапова и Кольцевой. На кадрах видно, что автомобили двигались по разным дорогам и столкнулись прямо на перекрестке. Сразу после этого иномарку отбросило в забор жилого дома. Ограждение сильно пострадало.

Есть ли пострадавшие в ДТП пока неизвестно. Обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.