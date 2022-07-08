Появились кадры момента аварии, во время которой легковушка влетела в забор в Самаре

ДТП произошло на пересечении улиц Потапова и Кольцевой Фото: Скриншот с видео

В четверг, 7 июля, в Самаре произошло ДТП в результате которого пострадал забор жилого дома. Информацию о произошедшем сообщали очевидцы. А 8 июля появилось видео момента аварии.

ДТП случилось в 15:40 на перекрестке улиц Потапова и Кольцевой. На кадрах видно, что автомобили двигались по разным дорогам и столкнулись прямо на перекрестке. Сразу после этого иномарку отбросило в забор жилого дома. Ограждение сильно пострадало.

Есть ли пострадавшие в ДТП пока неизвестно. Обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.