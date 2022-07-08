В Самарской области 8 июля 2022 года объявили желтый уровень опасности

Непогода может сохраниться до самого вечера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область 8 июля 2022 года придет гроза и сильный ветер. Данную информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

- Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, - информирует региональное министерство.

Не исключено, что плохая погода сохранится в регионе до вечера. Поэтому в ГУ МЧС рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности. В случае сильного ветра постараться не выходить из здания. Если непогода застала на улице, необходимо найти надежное укрытие - подземные переходы, подъезды. Прятаться от ветра около стен домов спасатели не советуют.