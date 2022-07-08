Семейная жизнь и семейные сервисы

«Человеку нужен человек» — это известная фраза, которая отражает саму суть жизни. А самыми близкими людьми является семья. Именно в семье мы ищем поддержку, советуемся по сложным вопросам, дарим свою любовь и получаем её в ответ.

Чтобы семья чувствовала себя хорошо, крайне важнапомощь, которая может быть не только от членов семьи, но и извне. Это и различные государственные программы, проекты НКО, а также предложения финансовых организаций. Сегодня многие банки предлагают своим клиентам продукты, которые позволяют на особых условиях реализовывать многие потребности, например, в жилье.

Семейная ипотека с господдержкой, важный механизм, который помогает семьям приобретать своё жильё. Недавно Сбербанк опубликовал данные, что за первое полугодие 2022 года на приобретение жилья семьями с детьми в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях банк выдал около 7 млрд рублей. Наиболее часто жилье по данной ипотечной программе приобретали молодые семьи в возрасте от 31 до 35 лет, при этом саму ипотеку чаще оформляли именно мужчины – 69%.

По словам председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко, в банке существуют дополнительные возможности по снижению ставки. «Создание семьи – это важный и ответственный шаг для каждого человека. Поэтому важно поддерживать молодых людей как родным, так и на уровне государства и финансовых институтов. В начале семейного пути особое значение имеет наличие собственного жилья. Семейная ипотека позволяет приобретать квартиру или частный дом по льготным ставкам».

Всегда важно искать наиболее интересные предложения, которые позволят сделать семейную жизнь наиболее комфортной, тем более, что сегодня появляется все больше программ, сервисов и продуктов, предоставляющих широкий спектр возможностей.