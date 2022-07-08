Самарцам рассказали, какой будет температура воды в Волге 9 и 10 июля 2022 года

Погода в регионе будет по-настоящему летней Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Яндекс Погода поделилась специальным прогнозом на выходные для жителей Самары. Специалисты отмечают, что в предстоящие пару дней самарцев ждет настоящая жара.

Согласно прогнозу, в субботу температура воздуха составит +30 градусов, небо будет ясным и солнечным. В воскресенье воздух прогреется до +31 градуса, а солнце скроется под облаками. Однако настоящим подарком станет теплая Волга - согласно прогнозу, вода прогреется до +23 градусов.

-Такая погода идеально подойдет для купания и занятия водными видами спорта. В субботу будет дуть слабый юго-западный ветер до 1 м/с, который после 16:00 полностью стихнет. В воскресенье ветер будет дуть с востока и немного усилится до 2 м/с. Практически полное отсутствие ветра в эти выходные отлично подойдет для прогулок на SUP-досках, даже если вы новичок, - отмечают в пресс-службе Яндекса.

Отметим, что следить за погодой самарцы могут в приложении Яндекс. Сервис вычисляет подробные прогнозы специально для дачников и любителей водных видов спорта.