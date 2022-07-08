В Самарской области пройдут дорожные рейды с 8 по 10 июля 2022 года

В регионе пройдут направленные рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции усилят контроль на дорогах с 8 по 10 июля 2022 года. Водителям нужно быть внимательнее на работе.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, госавтоинспекторы традиционно выходят на усиленный режим несения службы. Особое внимание сотрудники дорожной полиции будут уделять водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что за первое задержание пьяных водителей привлекают к административной ответственности. Автолюбителям грозит штраф 30 тысяч и лишение прав до полутора лет. За повторное задержание водителей привлекут к уголовной ответственности.