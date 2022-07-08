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Общество8 июля 2022 10:23

В Самарской области пройдут дорожные рейды с 8 по 10 июля 2022 года

Инспекторы усилят контроль на дорогах
Алена ПРОВКИНА
В регионе пройдут направленные рейды

В регионе пройдут направленные рейды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции усилят контроль на дорогах с 8 по 10 июля 2022 года. Водителям нужно быть внимательнее на работе.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, госавтоинспекторы традиционно выходят на усиленный режим несения службы. Особое внимание сотрудники дорожной полиции будут уделять водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что за первое задержание пьяных водителей привлекают к административной ответственности. Автолюбителям грозит штраф 30 тысяч и лишение прав до полутора лет. За повторное задержание водителей привлекут к уголовной ответственности.