Самарцам рассказали, где можно искупаться, пока вода в Волге холодная

Жители Самары смогут провести время на свежем воздухе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре, не смотря на теплую погоду, вода в Волге все еще холодная. Жителям рассказали, где можно искупать и провести выходные дни.

Многие жители отмечают, что вода уже прогрелась на Красноглинском пляже, отдохнуть можно на реке Сок, на реке Татьянка, на озере Лебяжьем, а также на реке Самара. Горожане с удовольствием проводят время у воды.

Напомним, что в Самарской области местные жители не только отдыхают на берегу, но и отправляются на рыбалку. Мужчина выловил из реки речного монстра весом в 29 килограмм.