В Самарской области грабитель похитил у женщины рюкзак и сотовый телефон

Преступник был задержан в короткие сроки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Тольятти осталась без личных вещей по время прогулки по улице Коммунистической. На женщину напал грабитель, однако росгвардейцам удалось быстро его отыскать. Подробности сообщили в управлении Росгвардии по Самарской области.

По данным пресс-службы, нападение произошло около шести часов вечера в районе бизнес-центра на ул. Коммунистической. Грабитель внаглую выхватил у 44-летней женщины рюкзак и быстро скрылся. В рюкзаке у пострадавшей лежали личные вещи и сотовый телефон. Общий ущерб составил почти 37 тысяч рублей.

Однако женщина успела заметить, куда убежал преступник. Росгвардейцы оперативно вышли на подозреваемого - им оказался 38-летний житель Тольятти. Задержанного передали полицейским.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Похищенный рюкзак был изъят. Расследование продолжается.