Водитель «Hyundai» умер за несколько секунд до ДТП в Самарской области

Трагедия случилась рядом с жилыми домами. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Трагическая история произошла в четверг, 7 июля 2022 года в Красноярском районе. Водитель иномарки передвигался по территории муниципалитета и скончался прямо за рулем. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Несчастный случай произошел в 17:00 в пгт. Волжский. 59-летний водитель «Hyundai Solaris» двигался на скорости и въехал в металлическое ограждение. Мужчина скончался до приезда медицинских работников.

- По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло в результате смерти водителя при управлении автомобилем, - отмечают в региональном ГУ МВД.

В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.