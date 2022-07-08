Три человека пострадали при столкновении легковых автомобилей в Самарской области

Авария произошла рано утром в Центральном районе Тольятти. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В четверг, 7 июля, в Самарской области произошла авария, в результате которой пострадали три человека. Информацию сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Авария случилась в 9:30 в Центральном районе Тольятти. 42-летний водитель «пятнадцатой» ехал по Обводному шоссе в сторону улицы Новозаводской. На светофоре он не уступил дорогу «Nissan Teana», за рулем которого находилась 28-летняя женщина. В результате машины столкнулись, а участников аварии пришлось госпитализировать.

- С места происшествия в медицинское учреждение доставлены оба водителя и 34-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 21150», - рассказали в региональном ГУ МВД.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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