В Самаре распределение мест в детские сады пройдет 15 июля 2022 года

В областной столице пройдет распределение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары рассказали, когда пройдет распределение в детские сады в 2022 году. Родители смогут узнать статус заявления 15 июля.

Отмечают, что распределение свободных мест проводят в автоматизированном режиме. Важными критериями являются: наличие права на внеочередное место, дата регистрации в реестре, возраст ребенка, направленность группы.

При обнаружении ошибок, родители могут обратиться в отделение МФЦ и исправить неточность. О предоставленных местах сообщат специалисты. Самостоятельно с данными можно ознакомиться на официальном сайте образовательных услуг.