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Общество8 июля 2022 11:46

В Самаре распределение мест в детские сады пройдет 15 июля 2022 года

Информацию указали на портале образовательных услуг
Алена ПРОВКИНА
В областной столице пройдет распределение

В областной столице пройдет распределение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары рассказали, когда пройдет распределение в детские сады в 2022 году. Родители смогут узнать статус заявления 15 июля.

Отмечают, что распределение свободных мест проводят в автоматизированном режиме. Важными критериями являются: наличие права на внеочередное место, дата регистрации в реестре, возраст ребенка, направленность группы.

При обнаружении ошибок, родители могут обратиться в отделение МФЦ и исправить неточность. О предоставленных местах сообщат специалисты. Самостоятельно с данными можно ознакомиться на официальном сайте образовательных услуг.