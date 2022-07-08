В Самаре распределение мест в детские сады пройдет 15 июля 2022 года

В областной столице пройдет распределение
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителям Самары рассказали, когда пройдет распределение в детские сады в 2022 году. Родители смогут узнать статус заявления 15 июля.
Отмечают, что распределение свободных мест проводят в автоматизированном режиме. Важными критериями являются: наличие права на внеочередное место, дата регистрации в реестре, возраст ребенка, направленность группы.
При обнаружении ошибок, родители могут обратиться в отделение МФЦ и исправить неточность. О предоставленных местах сообщат специалисты. Самостоятельно с данными можно ознакомиться на официальном сайте образовательных услуг.