В Самаре открылся новый офис Новикомбанка

Управляющий допофиса АО АКБ «Новикомбанк» Игорь Егоров и заместитель управляющего директора ПАО «ОДК-Кузнецов» по развитию Павел Бехер разрезали торжественную ленту на церемонии открытия нового отделения.

Опорный банк Ростеха Новикомбанк открыл дополнительный офис в Самаре. Он находится около проходной самарского предприятии «ОДК-Кузнецов». Это позволит сотрудникам предприятия получать банковские услуги и продукты в любое удобное для них время.

Управляющий допофиса АО АКБ «Новикомбанк» Игорь Егоров и заместитель управляющего директора ПАО «ОДК-Кузнецов» по развитию Павел Бехер разрезали торжественную ленту на церемонии открытия нового отделения. Первыми его посетителями стали сотрудники предприятия.

— Существенная часть работников «ОДК-Кузнецов» получают заработную плату и социальные выплаты именно на карты Новикомбанка, количество клиентов банка непрерывно растет. Банк не только помогает с зарплатным проектом на предприятии, но и поддерживает наши проекты по развитию производства, инфраструктуры и цифровизация. Открытие нового дополнительного офиса — большой шаг для нашего сотрудничества, — отметил заместитель управляющего директора ПАО «ОДК-Кузнецов» по развитию Павел Бехер.

Напомним, что Новикомбанк предлагает своим клиентам полную линейку розничных продуктов и услуг.. Дополнительный офис расположен по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29.