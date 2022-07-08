Дмитрий Азаров рассказал, как народную программу реализуют в Самарской области

Дмитрий Азаров заявил, что партия очень внимательно относится к народной программе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное выполнению народной программы партии. Значительная часть указанных там задач приведена в исполнение. Такая же ситуация и в Самарской области.

- Уже реализован ряд инициатив, которые были в нее включены. Начато строительство социальных и инфраструктурных объектов: нового здания детской инфекционной больницы, детсадов, школ, продолжено благоустройство общественных пространств в муниципалитетах, - сообщил секретарь «ЕР» в регионе Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, большего всего предложений в региональной программе посвящено вопросам пространственного развития - улучшения транспортной инфраструктуры в городах и селах. Работа ведется и ход ее постоянно сверяется с людьми. С обществом единороссы советуются по всем ключевым вопросам экономического развития губернии и социальной политики. По словам Азарова, жители области - соавторы программы - ждут скорейшей реализации своих идей.