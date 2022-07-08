Самарская область будет сотрудничать с Минским тракторным заводом

Министр сельского хозяйства Самарской области Николай Абашин и генеральный директор предприятия ОАО «Минский тракторный завод» Виталий Вовк подписали соглашение о сотрудничестве.

8 июля на Международной агропромышленной выставке «АгроВолга» министр сельского хозяйства Самарской области Николай Абашин и генеральный директор предприятия ОАО «Минский тракторный завод» Виталий Вовк подписали соглашение о сотрудничестве. Это стало возможным после заключения ряда договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Республику Беларусь в конце июня.

Делегация Самарской области во главе с главой региона договорились о сотрудничестве с Минскими коллегами по целому ряду направлений. Отмечается, что Самарская область поможет заводу с расширением сервисного и ремонтного обслуживания техники, также станет возможным запуск совместных проектов по подготовке кадров.

Николай Абашин отметил, что из 9 тысяч тракторов, работающих в Самарской области, более половины произведено именно на МТЗ. Важным пунктом соглашения стало обеспечение региона сельскохозяйственной техникой.