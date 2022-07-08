Мэр Самары поздравила жителей с Днем семьи, любви и верности

Глава города поздравила самарцев. Фото: городская администрация

Мэр города Самара Елена Лапушкина поздравила местных жителей. В областной столице отмечают Всероссийский праздник – День семьи, любви и верности 8 иля 2022 года.

- От чистого сердца поздравляю жителей Самары с добрым праздником! Искренне желаю всем семьям согласия и уважения друг к другу, служить примером душевной теплоты. А молодым парам - скорейшего создания крепкой ячейки общества, трепетно хранить чистоту и искренность отношений, беречь славные семейные традиции, - сказала глава города.

Напомним, что стала известна программа Дня семьи, любви и верности. Также в городе открыли фотовыставку, приуроченную к празднику.