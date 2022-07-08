В Самарской области чиновник, злоупотребивший полномочиями, предстанет перед судом

Обвиняемые могут оказаться за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о превышении должностных полномочий. Экс-директор главного бюро медико-социальной экспертизы предстанет перед судом.

По данным ведомства, с 2016 по 2019 год бывший директор бюро и его заместитель заключали государственные контракты на аренду нежилых помещений. Отмечают, что необходимость в аренде отсутствовала. Некоторые из зданий были непригодны. Сумма ущерба государству составила 27 миллионов рублей.

Также учреждение незаконно оплачивало обслуживание и содержание зданий. Сумма выплат превысила 14 миллионов рублей. Правоохранители сообщают, что в 2018 году из-за злоупотребления денежными средствами, был приобретен комплекс зданий на сумму более 238 миллионов рублей. Уголовное дело направили в суд.