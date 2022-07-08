В Самаре на двух улицах отключат холодную воду 14 июля 2022 года

Жителей предупредили об отключении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сразу на двух улицах пройдет плановое отключение холодной воды 14 июля 2022 года. Специалисты проведут работы на сетях водоснабжения.

По полученной информации от «РКС-Самара», работы планируют провести на улице Стара-Загора и на улице 22 Партсъезда. Ресурсники демонтируют временный трубопровод и подключат дома по постоянной схеме водоснабжения. Отключение продлится несколько часов.

Напомним, что сообщение о плановых работах – предварительное. Вся подробная информация об адресах и сроках указана на официальном сайте компании.