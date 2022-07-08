В Самарской области строительство моста через Волгу достигло экватора

Специалисты продолжают работы на объекте. Фото: минтранс региона

В Самарской области сообщили об уровне технической готовности дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу. Работы достигли экватора.

По данным министерства транспорта Самарской области на 1 июля 2022 года, готовность объектов превысила 55%. Строители продолжают работы на мосту в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай». Отмечают, что строительство соответствует утвержденному графику.

Напомним, что ранее сообщалось об ускоренных темпах работы на объектах. Согласно проекту, мост будет состоять из 26 опор и 25 пролетных строений. Строительство планируют завершить к 2024 году.