В Новокуйбышевске единороссы вместе с многодетными семьями высадили аллею из молодых кленов

Семьи из Новокуйбышевска продолжают славную традицию

В Новокуйбышевске Самарской области представители партии «Единая Россия» высадили аллею из молодых кленов. По инициативе многодетных семей, в городе появилось благоустроенное пространство.

Отмечают, что единороссы совместно с многодетными семьями посадили 35 саженцев клена. В городе продолжают соблюдать традицию – сажать деревья в канун праздничных и памятных дней.

- Отрадно, что инициаторами акции стали многодетные семьи, которые являются примером для молодого поколения, образцом того, как нужно любить друг друга, хранить тепло и свою семью. Эти деревья будут расти десятилетиями, а то и веками, являясь символом устойчивости и фундаментальности семейных традиций, - подчеркнул глава города, член местного политического совета партии Сергей Марков.

Напомним, что также у стадиона «Самара Солидарность Арена» посадили аллею из молодых каштанов. В регионе отмечают День семьи, любви и верности.