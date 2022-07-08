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Происшествия8 июля 2022 15:17

В Самаре супруги пускали наркоманов домой за дозу

Уголовное дело направили в суд
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции накрыли притон

Сотрудники полиции накрыли притон

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе мужчина и женщина решили устроить у себя дома наркопритон. Они работали за дозу.

По сообщению прокуратуры Самарской области, подозреваемые супруги в ноябре прошлого года организовали у себя дома притон. Женщина искала зависимых и приглашала их домой, предоставляя жилье и помещение для употребления наркотиков. За гостеприимство ее сожитель требовал дозу. Мужчина также предоставлял наркоманам шприцы для инъекций.

Сотрудники полиции зафиксировали факту организации притона. В отношении супругов возбуждено уголовное дело, которое уже передали в суд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет.