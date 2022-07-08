В Самарской области хам, оскорбивший многодетную мать, заплатит штраф

Мужчине грозит штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснооктябрьском районе Самарской области местный житель понесет административную ответственность. Мужчина оскорблял многодетную мать.

По данным прокуратуры региона, основой для возбуждения административного дела стала ссора между односельчанами. Известно, что 58-летний мужчина нелестно высказывался о потерпевшей. В ходе бытовой перепалки хам стал использовать нецензурную брань, направленную в адрес многодетной матери. Свидетелем стала неравнодушная соседка.

В отношении мужчины возбуждено административное дело. За свои слова подозреваемый заплатит до 5 тысяч рублей.