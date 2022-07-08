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Общество8 июля 2022 16:01

В Тольятти из-за последствий непогоды машины вновь устроили заплыв

Жители поделились кадрами в социальных сетях
Алена ПРОВКИНА
Машины вновь добираются вплавь. Фото: Происшествие Тольятти

Машины вновь добираются вплавь. Фото: Происшествие Тольятти

В городе Тольятти Самарской области местные жители поделились кадрами очередного потопа. На этот раз машины устроили заплыв в Центральном районе.

Судя по фотографиям, вода поднялась на несколько десятков сантиметров. Из-за сильного града и непогоды в Автограде автомобили продолжают «плавать» по улицам города. Пользователи отмечают, что возможно проблема в ливневках, которые забиты листвой.

Напомним, что это уже не первый случай в Тольятти. В прошлый вода поднялась почти до окон автомобилей. Машина, буквально, утонула в луже.