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Общество8 июля 2022 16:06

В Самаре рассказали про эффективное управление

Всероссийский форум «Управление 4.0» собрал сотни человек
Жанна ШАТАЛИНА
Участникам рассказали про пути выхода из кризисных ситуаций

Участникам рассказали про пути выхода из кризисных ситуаций

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре проходит цикл мероприятий «Дни управленческой культуры на Волге». В интенсивной насыщенной программе принимают участие люди из разных уголков страны. Среди гостей - делегация из города Снежное (ДНР). Ее представители лично познакомились с работой городской администрации и посетили семинары. Они приняли участие в первом этапе образовательного интенсива «УпраVленец», где эксперты и участники обсудили актуальную для приезжих гостей тему - пути выхода из кризисных ситуаций.

8 июля проходит флагманское мероприятие цикла — всероссийский форум «Управление 4.0». Он состоит из пяти программ. Раздел «Женское лидерство» посвящен усилению роли женщины в решении социальных и экономических проблем. Раздел «Управление на основе данных» собрал лучшие мировые практики в работе с данными. «Привлечение и удержание талантов» направлен на развитие и поддержание молодых специалистов в регионах. Креативную экономику и новую логистику обсудят в программе «Развитие системы управления в кризисной ситуации». А как сделать так, чтобы госслужащий работал продуктивнее - в программе «Эффективное госуправление».

Организатор мероприятия — центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга».