В Самаре рассказали про эффективное управление

Участникам рассказали про пути выхода из кризисных ситуаций Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре проходит цикл мероприятий «Дни управленческой культуры на Волге». В интенсивной насыщенной программе принимают участие люди из разных уголков страны. Среди гостей - делегация из города Снежное (ДНР). Ее представители лично познакомились с работой городской администрации и посетили семинары. Они приняли участие в первом этапе образовательного интенсива «УпраVленец», где эксперты и участники обсудили актуальную для приезжих гостей тему - пути выхода из кризисных ситуаций.

8 июля проходит флагманское мероприятие цикла — всероссийский форум «Управление 4.0». Он состоит из пяти программ. Раздел «Женское лидерство» посвящен усилению роли женщины в решении социальных и экономических проблем. Раздел «Управление на основе данных» собрал лучшие мировые практики в работе с данными. «Привлечение и удержание талантов» направлен на развитие и поддержание молодых специалистов в регионах. Креативную экономику и новую логистику обсудят в программе «Развитие системы управления в кризисной ситуации». А как сделать так, чтобы госслужащий работал продуктивнее - в программе «Эффективное госуправление».

Организатор мероприятия — центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга».