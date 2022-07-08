В Самарской области лихач сбил девушку на «зебре»

Автомобилист решил не останавливаться. Фото: скриншот ОГИБДД Сызранское

В городе Сызрань Самарской области водитель отечественной иномарки сбил девушку на «зебре». Инцидент попал на видеокамеру.

По сообщению ОГИБДД Сызранское, вечером, 7 июля 2022 года, произошел очередной наезд на местную жительницу. Судя по кадрам, девушка переходила дорогу на разрешенном участке. Перед выходом на проезжую часть, она огляделась и заметила автомобиль, который был на достаточном расстоянии, чтобы успеть сделать остановку. К сожалению, водитель «ВАЗ-2109» решил не останавливаться и сбил молодую девушку.

В результате наезда, девушку с травмами доставили в медучреждение. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.