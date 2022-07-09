В Самарской области ищут шестилетнего ребенка и его отца

В Самарской области ищут шестилетнего мальчика и его отца, сообщили в УФССП региона.

Ищут мальчика, которого отец должен был передать матери в рамках исполнительного производства. По предварительной информации, ребенка может скрывать отец, местонахождение которого также неизвестно.

Сообщают приметы ребенка. Мальчик худощавого телосложения, у него русые волосы, карие глаза, на подбородке родинка, ростом он около 120-125 см.

Всех, кто знает о местонахождения ребенка и его отца, просят обратиться по телефонам 8 937 186 63 55 или 8 (846) 266-38-42.