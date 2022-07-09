В Самаре «Нива» перевернулась в аварии в исторической части города

В результате аварии «Нива» оказалась на крыше

В Самаре произошло ДТП, в котором перевернулся автомобиль Chevrolet Niva. Последствия аварии снял видеоблогер Евгений Щекин.

Авария произошла на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской. От удара автомобиль Niva оказался на крыше, а «Ларгус», судя по кадрам видео, ударился о стену дома. Автомобили получили довольно сильные повреждения.

По имеющимся данным, в результате аварии погибших не было.

Ранее сообщалось, что в Самарской области два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Красноярском районе.