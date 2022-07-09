Ребенок утонул в водоеме в Южном городе

В поисках участвовали четыре водолаза

В микрорайоне Южный город, который располагается в Волжском районе неподалеку от Самары, в водоеме утонул ребенок. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Поиски проводились в пятницу, 8 июля. Вызов на проведение водолазных работ был принят в 21:52. На место отправились водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения.

В результате поисков обнаружили утонувшего 11-летенго ребенка. В 22:52 его подняли со дна водоема и передали сотрудникам полиции. По данным поисково-спасательной службы, на месте работали 4 водолаза.