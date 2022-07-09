Владимир Хубулов может перейти в самарские «Крылья Советов»

Владимир Хубулов может пополнить состав самарских «Крыльев». Фото - ФК «Алания»

Полузащитник Владимир Хубулов может перейти из владикавказской «Алании» в самарские «Крылья Советов», сообщает metaratings.ru.

Информация о возможно переходе футболиста в самарский клуб также появилась в telegram-каналах.

Хубулов играл за молодежный состав «Ахмата», а также на правах арены переходил в «Зенит». С 2020-го года он играет в составе «Алании».

В 2021-м году произошел скандал с его участием, когда он в грубой форме отреагировал на результат тольяттинской теннисистки Дарьи Касаткиной и предъявил ей претензии за проигранный матч. В дальнейшем он принес извинения спортсменке, а в клубе его оштрафовали на три месячные зарплаты.