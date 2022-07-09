В Самарской области студентка лишилась 35 тысяч рублей при попытке купить суриката

Студентка лишилась денег при попытке купить суриката Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области студентка лишилась 35-ти тысяч рублей, когда пыталась купить суриката. Об этом сообщается в telegram-канале «Происшествия в Самарской области».

19-летняя девушка нашла объявление о продаже животного на известном сайте бесплатных объявлений. Связавшись с продавцом, она договорилась о сумме покупки и перевела продавцу 35 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

Не получив суриката и оставшись без денег, девушка обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.