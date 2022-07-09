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Происшествия9 июля 2022 12:17

В Тольятти в ДТП пострадал 80-летний водитель

Авария произошла в Комсомольском районе
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
80-летний водитель «Лады» выезжал с АЗС, когда столкнулся с другим автомобилем

80-летний водитель «Лады» выезжал с АЗС, когда столкнулся с другим автомобилем

В Тольятти в столкновении двух легковых автомобилей пострадал 80-летний водитель. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла 8 июля примерно в 11:00. По данным полиции, 80-летний водитель на автомобиле «Лада» выезжал с территории АЗС и не уступил дорогу другой «Ладе», которая имела преимущество проезда перекрестка. Управлял автомобилем 31-летний водитель.

В результате столкновения травмы получил пожилой водитель, которого доставили в больницу. В настоящее время полицейские выясняют причины произошедшего.