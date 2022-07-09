В Тольятти в ДТП пострадал 80-летний водитель

80-летний водитель «Лады» выезжал с АЗС, когда столкнулся с другим автомобилем

В Тольятти в столкновении двух легковых автомобилей пострадал 80-летний водитель. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла 8 июля примерно в 11:00. По данным полиции, 80-летний водитель на автомобиле «Лада» выезжал с территории АЗС и не уступил дорогу другой «Ладе», которая имела преимущество проезда перекрестка. Управлял автомобилем 31-летний водитель.

В результате столкновения травмы получил пожилой водитель, которого доставили в больницу. В настоящее время полицейские выясняют причины произошедшего.