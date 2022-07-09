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Спорт9 июля 2022 14:00

«Крылья Советов» на выезде сыграли с «Уралом» в контрольном матче

Самарцы в трех таймах победили со счетом 3:0
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
Самарцы заключительный предсезонный матч провели в Екатеринбурге. Фото - ФК «Урал»

Самарцы заключительный предсезонный матч провели в Екатеринбурге. Фото - ФК «Урал»

Самарские «Крылья Советов» провели заключительный контрольный перед новым сезоном РПЛ, на выезде в Екатеринбурге встретившись с местным «Уралом».

Игра продолжалась на протяжении трех таймов, в которых самарцы сумели забить трижды – дважды во втором и один раз в третьем тайме. Победа со счетом 3:0 стала третьим успехом «Крыльев» в предсезонных играх. Ранее волжане дважды за один день обыграли «Ахмат».

Уже в следующие выходные «Крылья» начнут новый сезон РПЛ гостевым матчем с «Оренбургом», а первый домашний матч проведут 31 июля во время третьего тура, встретившись с московским «Торпедо».