«Крылья Советов» на выезде сыграли с «Уралом» в контрольном матче

Самарцы заключительный предсезонный матч провели в Екатеринбурге. Фото - ФК «Урал»

Самарские «Крылья Советов» провели заключительный контрольный перед новым сезоном РПЛ, на выезде в Екатеринбурге встретившись с местным «Уралом».

Игра продолжалась на протяжении трех таймов, в которых самарцы сумели забить трижды – дважды во втором и один раз в третьем тайме. Победа со счетом 3:0 стала третьим успехом «Крыльев» в предсезонных играх. Ранее волжане дважды за один день обыграли «Ахмат».

Уже в следующие выходные «Крылья» начнут новый сезон РПЛ гостевым матчем с «Оренбургом», а первый домашний матч проведут 31 июля во время третьего тура, встретившись с московским «Торпедо».