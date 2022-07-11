Тольяттинский АВТОВАЗ возобновляет производство LADA Granta Cross

Автомобиль идеален для любителей активного отдыха и туризма Фото: АвтоВАЗ

В понедельник, 11 июля 2022 года, тольяттинский АВТОВАЗ объявил о возобновлении производства еще одной модели авто. Речь идет о LADA Granta Cross. Об этом говорится в сообщении на сайте автоконцерна.

– Стоимость модели Granta Cross Classic’22 – от 722 300 рублей. Это на 132 600 рублей дешевле Granta Cross Classic предыдущего модельного года, – отметили представители компании.

Granta Cross создана для выполнения различных задач, в том числе для активного отдыха и туризма. В данной версии увеличен дорожный просвет – до 198 мм. Также авто отличается защитным обвесом кузова и оригинальной контрастной отделкой. Сиденье водителя оснастили регулировкой по высоте. Также в машине есть электроусилитель руля, обогрев наружных зеркал, бортовой компьютер, аудиоподготовка с 4 динамиками.