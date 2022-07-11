Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Кинеле

Водитель УАЗа не пропустил легковушку на нерегулируемом перекрестке / Фото: vk.com/uslyshano.kinel

Стали известны детали ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Кинеле. Авария произошла вечером в воскресенье, 10 июля 2022 года, на 39 км трассы Самара – Бугуруслан. В полиции назвали предварительную версию происшествия.

- За рулем УАЗа медиков находился 65-летний водитель. При выезде со второстепенной дороги налево он не пропустил Lada Largus под управлением 22-летнего молодого человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадали четыре человека: оба водителя и двое пассажиров скорой. Парня, который ехал на отечественной легковушке, осмотрели и отпустили домой. А вот остальных госпитализировали в ближайшую больницу.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах аварии. Проводится проверка. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательнее и всегда соблюдать ПДД.