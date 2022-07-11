Самарец предстанет перед судом за хранение наркотиков

Мужчина может оказаться в тюрьме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель предстанет перед судом за хранение наркотиков. Подозреваемый вытащил из куртки и сумки свертки с веществом.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции получили информацию о возможном наркомане. Правоохранители задержали подозреваемого. 27-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Задержанный добровольно передал свертки с наркотиком, массой более 4 грамм.

Оперативники изъяли телефон мужчины, в котором нашли, как он купил наркотик. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, которое направили в суд для дальнейшего рассмотрения.